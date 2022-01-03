В Татарстане за сутки зафиксировано 95 новых случаев COVID-19, из которых 6 случаев оказались завозные, остальные – контактные, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Госпитализация понадобилась 36 человекам, были отправлены на домашнее лечение – 59 человек.

В Казани зарегистрировано 55 случаев, вторым по количеству заражений стал Спасский район – там заболело 6 человек. Следом идет Зеленодольский район – 5 человек, Чистопольский— 4 человека, Верхнеуслонский, Елабужский, Нижнекамский (3 человека), Набережные Челны, Буинский, Высокогорский, Лаишевский, Тюлячинский – по 2 человека, Азнакаевский, Альметьевский, Балтасинский, Бугульминский, Камско-Устьинский, Нурлатский – по 1 человеку.

За все время в РТ зарегистрировано 42 985 случаев COVID-19.

Выздоровело за весь период 36 532 человека, в том числе 19 за минувшие сутки.