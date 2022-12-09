 В Татарстане за три года произошло 113 пожаров из-за газового оборудования
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В Татарстане за три года произошло 113 пожаров из-за газового оборудования

Происшествия унесли жизни 16 человек, в том числе трех детей.

Республика
9 декабря 2022  18:15
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за три года произошло 113 пожаров из-за газового оборудования, в которых погибли 16 человек, в том числе три ребенка. Об этом сообщил замначальника Управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по РТ Максим Трущин. 

«На территории республики из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового оборудования произошло 113 пожаров, 18 из них — это взрывы», — заявил Трущин.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане после отравления угарным газом 13-летней девочки в частном доме на улице Литвинова в Казани было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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