В Татарстане за три года произошло 113 пожаров из-за газового оборудования, в которых погибли 16 человек, в том числе три ребенка. Об этом сообщил замначальника Управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по РТ Максим Трущин.

«На территории республики из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового оборудования произошло 113 пожаров, 18 из них — это взрывы», — заявил Трущин.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане после отравления угарным газом 13-летней девочки в частном доме на улице Литвинова в Казани было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.