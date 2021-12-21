 В Татарстане штраф за незаконную вырубку елей может составить 300 тыс. рублей
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В Татарстане штраф за незаконную вырубку елей может составить 300 тыс. рублей

В республике по 31 декабря будет проходить операция «Ель».

Республика
21 декабря 2021  10:17
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане за вырубку елей перед Новым годом нарушителям грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Минсельхоза РТ.

В республике с 20 по 31 декабря проводится операция «Ель», пресекающая незаконную вырубку деревьев в лесных массивах. Физическим лицам за выкапывание деревьев и незаконную рубку предусмотрен штраф в размере от 3 до 4 тыс. рублей, должностным лицам – от 20 до 40 тыс. Юридические лица должны будут заплатить штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей. 

«Нарушитель должен будет возместить вред, нанесенный лесам, который зависит от породы срубленного дерева и места его произрастания», — отметили в министерстве.

Для того, чтобы сообщить о фактах нарушения лесного хозяйства в РТ, нужно позвонить на номер лесной охраны 8 (800) 100-94-00.

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