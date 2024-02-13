В Татарстане задержали автомобиль пенсионера с двумя чемоданами боеприпасов

Фото: Министерство внутренних дел по РТ

В Лениногорском районе задержали 76-летнего жителя, подозреваемого в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Сам мужчина заявил, что изготовление оружия – его хобби, он 50 лет работал токарем.

Как сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по РТ, во время осмотра машины полицейские обнаружили в салоне два чемодана, в которых находилось 1,5 кг пороха и больше 350 патронов различного калибра. Стражи правопорядка осмотрели три гаража лениногорца, где изъяли 1 пистолет, 5 револьверов, 8 винтовок, 1 охотничье ружьё, 2 барабана от револьвера и 300 патронов различного калибра.

Фото: Министерство внутренних дел по РТ

Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.