В Татарстане задержали автомобильного вора

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Республика
31 мая 2024  10:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Уроженец Пестречинского района подозревается сразу в нескольких фактах кражи имущества у татарстанцев. Об этом пишет пресс-служба МВД по РТ.

В первом случае автомобильный воришка похитил у владельца отечественной Лады-2115 автозапчасти и генератор. Во втором случае преступник разбил окно иномарки и украл барсетку с крупной суммой денег. Внутри находилось 160 тысяч рублей.

Общий материальный ущерб, который мужнина нанёс потерпевшим, составил четверть миллиона — 250 тысяч рублей. 

Сейчас пестречинец задержан. Полиция разбирается в деталях случившегося и изучает доказательную составляющую.

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