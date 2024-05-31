В Татарстане задержали автомобильного вора

Уроженец Пестречинского района подозревается сразу в нескольких фактах кражи имущества у татарстанцев. Об этом пишет пресс-служба МВД по РТ.

В первом случае автомобильный воришка похитил у владельца отечественной Лады-2115 автозапчасти и генератор. Во втором случае преступник разбил окно иномарки и украл барсетку с крупной суммой денег. Внутри находилось 160 тысяч рублей.

Общий материальный ущерб, который мужнина нанёс потерпевшим, составил четверть миллиона — 250 тысяч рублей.

Сейчас пестречинец задержан. Полиция разбирается в деталях случившегося и изучает доказательную составляющую.