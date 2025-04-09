В Татарстане задержали брачного афериста, обманувшего женщин на 44 млн рублей

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Республика
9 апреля 2025  15:11

В Татарстане полиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве на сумму 44 миллиона рублей. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, жертвами афериста стали 20 женщин.

Злоумышленник, ранее судимый, представлялся успешным автобизнесменом. Он втирался в доверие к женщинам, оказывая мелкие услуги — помогал с ремонтом машины или оформлением ипотеки. После этого просил крупные суммы якобы для решения проблем в бизнесе, обещая быстро вернуть деньги.

По данным следствия, таким образом он похитил десятки миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Обвиняемый арестован.

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