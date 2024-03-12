В Татарстане задержали девушку, которая помогала мошенникам обманывать пенсионеров

В Нижнекамске 17-летнюю девушку подозревают в причастности к совершению 4 фактов мошенничества.

По версии следствия, она обманывала пенсионеров. Самый больший «куш» достигал 350 тысяч рублей.

Схема телефонных мошенников была проста – они звонили нижнекамцам, представлялись попавшими в ДТП родственниками и просили деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Подросток исполняла роль курьера, забирая деньги у пожилых.

С ее слов, работу ей предложили в интернете и обещали по 5 тысяч рублей в качестве вознаграждения с каждой «успешной сделки».

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время устанавливаются личности телефонных мошенников и возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанной.