 В Татарстане задержали мошенника, который предлагал купить сертификаты о вакцинации
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В Татарстане задержали мошенника, который предлагал купить сертификаты о вакцинации

Житель Бугульмы предлагал документы в сети по цене от 3,5 до 12 тысяч рублей.

Республика
24 декабря 2021  17:43
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане задержали мошенника, который предлагал купить электронные сертификаты о вакцинации по интернету, сообщает МВД РТ.

В ходе мониторинга сети сотрудники ОМВД Бугульмы обнаружили объявления о продаже документов. Полиции удалось выйти на контакт со злоумышленником. Было установлено, что пострадавшие оплачивали покупку сертификатов на банковскую карту мошенника. Суммы переводов, произведенные на карту, варьировались от 3,5 до 12 тысяч рубелей.

После того, как оплата проходила, мужчина избавлялся от сотовых телефонов. В дальнейшем полицейские установили, что банковская карта подозреваемого была зарегистрирована на третье лицо, а сим-карта – на его супругу.

Задержанный 30-летний житель Бугульмы свою вину полностью признал. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

 

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