В Татарстане задержали мужчину, который избивал 12-летнего сына

В Татарстане был задержан мужчина, который наносил 12-летнему сыну побои, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 38-летний мужчин систематически избивал своего сына 2009 года рождения. Когда мать и дедушка подростка заметили это, они обратились в полицию. Последний заснял следы побоев на камеру.

Свою вину мужчина признал частично. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мужчина уже был замечен за избиением жены, сейчас решается вопрос о передаче уголовного дела в производство следственного управления.