 В Татарстане задержали мужчину, который избивал 12-летнего сына
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В Татарстане задержали мужчину, который избивал 12-летнего сына

В полицию обратились мать и дедушка мальчика.

Республика
13 января 2022  13:48
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане был задержан мужчина, который наносил 12-летнему сыну побои, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 38-летний мужчин систематически избивал своего сына 2009 года рождения. Когда мать и дедушка подростка заметили это, они обратились в полицию. Последний заснял следы побоев на камеру.

Свою вину мужчина признал частично. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мужчина уже был замечен за избиением жены, сейчас решается вопрос о передаче уголовного дела в производство следственного управления.

 

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