В Татарстане задержали обвиняемых в вымогательстве и угрозах физической расправы

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Республика
21 марта 2024  11:07
Автор:
Эндже Гарафиева

В Мендеелевском районе 33-летний метный житель обратился в полицию с заявлением о том, что какой-то мужчина вымогал у него деньги за несуществующий долг и угрожал нападением. Об этом рассказали в МВД Татарстана. 

Оказалось, что в феврале между ними произошел конфликт в одном из заведений города. Фигурант силой требовал 50 тысяч рублей. Испугавшись, потерпевший перевел 15 тысяч. 

На следующий день в квартиру заявителя ворвался еще один незнакомец и потребовал проехать с ним. Разговор продолжился в гараже, где третий фигурант, применяя физическое насилие, под угрозой расправы потребовал еще 200 тысяч.

Полиция задержала трех менделеевцев, двое из которых уже фигурировали в уголовных делах. 

«В настоящее время следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство» и ч. 2 ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключили в ведомстве.

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