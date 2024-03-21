В Татарстане задержали обвиняемых в вымогательстве и угрозах физической расправы

В Мендеелевском районе 33-летний метный житель обратился в полицию с заявлением о том, что какой-то мужчина вымогал у него деньги за несуществующий долг и угрожал нападением. Об этом рассказали в МВД Татарстана.

Оказалось, что в феврале между ними произошел конфликт в одном из заведений города. Фигурант силой требовал 50 тысяч рублей. Испугавшись, потерпевший перевел 15 тысяч.

На следующий день в квартиру заявителя ворвался еще один незнакомец и потребовал проехать с ним. Разговор продолжился в гараже, где третий фигурант, применяя физическое насилие, под угрозой расправы потребовал еще 200 тысяч.

Полиция задержала трех менделеевцев, двое из которых уже фигурировали в уголовных делах.

«В настоящее время следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство» и ч. 2 ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключили в ведомстве.