В Татарстане задержали сотрудника Росреестра за мошенничество с Land Cruiser

В Следственном управлении СК России по Татарстану сообщили о том, что правоохранители задержали замначальника отдела МТО Управления Росреестра по РТ. Он подозревается в совершении мошенничества.

Так, отмечается, что осенью прошлого года мужчина сделал документ о ремонте автомобиля Toyota Land Cruiser 200, который находился на балансе Росреестра РТ. В документе говорилось о том, что на ремонт требуется 2,3 млн рублей. На основе этой бумаги автомобиль оценили в 535 тысяч рублей. А позже его передали третьему лицу за 2,9 млн рублей.

Следователи устанавливают детали произошедшего.