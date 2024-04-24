В Татарстане задержали сотрудника Росреестра за мошенничество с Land Cruiser

news_top_970_100
Республика
24 апреля 2024  19:54
Автор:
Эндже Гарафиева

В Следственном управлении СК России по Татарстану сообщили о том, что правоохранители задержали замначальника отдела МТО Управления Росреестра по РТ. Он подозревается в совершении мошенничества.

Так, отмечается, что осенью прошлого года мужчина сделал документ о ремонте автомобиля Toyota Land Cruiser 200, который находился на балансе Росреестра РТ. В документе говорилось о том, что на ремонт требуется 2,3 млн рублей. На основе этой бумаги автомобиль оценили в 535 тысяч рублей. А позже его передали третьему лицу за 2,9 млн рублей.

Следователи устанавливают детали произошедшего.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
24 апреля ночью Татарстан накроет туман – Гидрометцентр РТ
В Татарстане задержали сотрудника Росреестра за мошенничество с Land Cruiser
Правительство утвердило ипотеку под 2% для участников СВО
Минниханов рассказал, в каких отраслях Татарстана остро не хватает специалистов
В Казани трое мужчин напали на таксиста
Для жителей Татарстана закупили 350 тысяч георгиевских ленточек
Казань вошла в топ-3 городов с самой вкусной шаурмой
Дополнительные электрички введут на майских праздниках в Казани