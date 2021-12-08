В Татарстане задержали водителя, чуть не сбившего с ног инспектора ГИБДД

В Буинске местного жителя задержали за управление машиной с тонировкой, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и вождение без прав. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Сотрудник ГИБДД заметил сильно тонированный автомобиль и потребовал остановки, однако водитель тонированного автомобиля попытался скрыться. Устроив «форсаж» на дорогах города, лихач не справился с управлением и машина остановилась.

Автоинспекторы попытались задержать водителя – один из них встал впереди автомобиля, второй сбоку. Лихач не хотел сдаваться, и начав движение, чуть не сбил с ног сотрудника ГИБДД.

После произошла еще погоня, но в итоге водителя задержали. Оказалось, что ранее судимый за разбой и кражу 28-летний местный житель никогда не получал водительского удостоверения.

Пострадавший сотрудник ДТП получил ушибы различных частей тела. Машина лихача помещена на штрафстоянку.