В Татарстане задержали водителя грузовика, который скидывал строймусор

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Республика
23 сентября 2024  11:12
Автор:
Эндже Гарафиева

В Альметьевске экологическая инспекция выявила факт серьезного нарушения природоохранного законодательства. На территории бывшего садового общества «Строитель-2» обнаружена несанкционированная свалка строительных отходов. Нанесенный ущерб окружающей среде превысил миллион рублей.

Грузовик, осуществлявший незаконную свалку, был задержан с поличным инспекторами Юго-Восточного управления. Правоохранительные органы уже начали расследование, информация о нарушении передана в полицию.

Экологи установили, что общая площадь загрязненной территории составила 681 кв.м. Примечательно, что в числе ответственных за произошедшее оказались не только частные лица, но и организация, а также муниципалитет.

В адрес администрации района направлено предостережение, а материалы дела переданы в прокуратуру для привлечения виновных к ответственности. Экологи уже рассчитали сумму ущерба, которая будет предъявлена нарушителям.

 Фото: © пресс-служба Минэкологии РТ

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