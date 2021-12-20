В Татарстане задержали закладчика из Великого Новгорода с более 900 граммами «синтетики»

В Татарстане на трассе М-7 задержали 27-летнего жителя Великого Новгорода, который перевозил в своей машине 947 грамм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным ведомства, инспекторы ГИБДД остановили молодого человека для проверки документов и заметили, что он неохотно отвечает на вопросы и ведется себя нервно. Поэтомы сотрудники решили провести досмотр. При осмотре машины полицейские обнаружили два черных пакета с неизвестным веществом.

Вскоре нарушитель сознался, что устроился работать закладчиков в интернет-магазин. Ему предложили легкий заработок. Парень забрал наркотики из тайника в Тверской области и вез их в Челны.

В настоящее время на подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».