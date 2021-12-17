В Татарстане задержали жителя Красноярска с двумя килограммами марихуаны

В Татарстане задержали жителя Красноярска, у которого в машине обнаружили почти 2 килограмма марихуаны, запрещенного наркотического вещества. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В Верхнеуслонском районе Татарстана инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Хендай», которым управлял 25-летний житель Красноярска. Автоинспекторы осмотрели машину и обнаружили семь свертков с неизвестным содержимым.

Позже выяснилось, что в них была марихуана. Общая масса запрещенного наркотического вещества – 1776,1 грамм. Водитель сообщил, что наркотики купил для себя в интернет-магазине и забрал из тайника в Московской области. В то же время, молодой человек при себе имел электронные весы, рулон липкой ленты и множество полимерных пакетов.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков.