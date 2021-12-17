 В Татарстане задержали жителя Красноярска с двумя килограммами марихуаны
news_header_top_970_100

В Татарстане задержали жителя Красноярска с двумя килограммами марихуаны

Подозреваемый сообщил, что приобрел наркотики для личного потребления.

Республика
17 декабря 2021  11:16
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане задержали жителя Красноярска, у которого в машине обнаружили почти 2 килограмма марихуаны, запрещенного наркотического вещества. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В Верхнеуслонском районе Татарстана инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Хендай», которым управлял 25-летний житель Красноярска. Автоинспекторы осмотрели машину и обнаружили семь свертков с неизвестным содержимым.

Позже выяснилось, что в них была марихуана. Общая масса запрещенного наркотического вещества – 1776,1 грамм. Водитель сообщил, что наркотики купил для себя в интернет-магазине и забрал из тайника в Московской области. В то же время, молодой человек при себе имел электронные весы, рулон липкой ленты и множество полимерных пакетов.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков.

Новости
Среди победителей IX национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» определили легенду татарской эс
Среди победителей IX национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» определили легенду татарской эс
Законопроект о системе публичной власти в России прошел второе чтение
В Татарстане 19-летний почтальон украла пенсии на 66 тыс. рублей
ГК «Выбери Радио» в Казани взяла в управление «Радио Шансон»
ГК «Выбери Радио» в Казани взяла в управление «Радио Шансон»
В Татарстане вакцинальную компанию от ковида планируют завершить в январе
Минсельхозпрод РТ объявляет республиканский конкурс «Семейная фермерская династия Республики Татарст
Татарстанских подростков от ковида будут вакцинировать в два этапа
В Казани откроется третья студия-лекторий «Знание»