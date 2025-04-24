В Татарстане задержан браконьер, ловивший раков запрещенным способом

Совместный рейд инспекторов Госкомитета РТ по биоресурсам и полиции в заказнике «Чистые луга» выявил факт незаконного вылова раков с использованием запрещённых орудий лова. У нарушителя изъята надувная лодка, применяемая для браконьерской деятельности, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»). Нарушителю грозит серьезная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

Напомним, что в период нереста с 25 апреля по 5 июня в республике действуют особые ограничения на вылов рыбы и других водных биоресурсов. Ведомства призывают граждан соблюдать правила рыболовства для сохранения природных богатств региона.