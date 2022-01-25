В Татарстане задержан мужчина, который ударил ножом собутыльника «по его просьбе»

В Татарстане по подозрению в покушении на убийство задержан 51-летний житель Лениногорска, который ударил своего собутыльника ножом и обокрал его, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, пострадавший позвал в гости мужчину для распития алкоголя. После посиделок хозяин жилья уснул, а проснувшись, обнаружил, что гость забрал его деньги и ушел.

На следующий день пострадавший снова позвал подозреваемого в гости и высказал ему претензии по поводу пропажи денег. История повторилась, хозяин вновь уснул, а гость ударил его ножом и скрылся.

Проснувшись от боли, мужчина вызвал скорую помощь.

Подозреваемого задержали, но полицейским он рассказал иную версию произошедшего: потерпевший сам попросил его ударить ножом, чтобы попасть в больницу и не выплачивать долги.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.