В Татарстане зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

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Республика
15 августа 2024  10:53
Автор:
Эндже Гарафиева

За последнюю неделю число заразившихся коронавирусом в Татарстане увеличилось на 36%. С 5 по 11 августа в республике зарегистрировано 79 случаев COVID-19, что на 21 больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.

Несмотря на рост, показатель заболеваемости в 1,3 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. С начала 2024 года в Татарстане выявлено 11 512 случаев COVID-19.

В ведомстве отметили, что в 95% случаев заболевание протекает в форме ОРВИ. Рост заболеваемости связывают с окончанием сезона отпусков, возвращением людей к работе и учебе, что увеличивает число контактов.

Жителям республики напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики и обращаться к врачу при появлении симптомов заболевания.

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