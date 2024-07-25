В Татарстане зафиксировали всплеск смертности

В начале 2024 года в Татарстане, как и по всей России, наблюдается неблагоприятная демографическая тенденция. Зафиксирован всплеск смертности. Об этом сегодня заявил глава республиканского Минздрава Марсель Миннуллин.

По мнению министра, эффективно бороться с этой проблемой можно только с помощью развития профилактической медицины.

Главный инструмент в данном случае – диспансеризация, подчеркнул Марсель Миннуллин. Она даёт возможность выявить факторы риска на ранних стадиях и минимизировать вероятность развития опасных заболеваний.

Ранее мы писали, что министерство здравоохранения Татарстана ставит перед собой амбициозную цель — провести диспансеризацию 1,2 миллиона жителей республики в 2024 году.