В Татарстане зафиксировано 92 случая заражения коронавирусом за сутки. Из них 11 случаев завозных, остальные – контактные, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ.

Госпитализация понадобилась 54 человек, на дому получат лечение 38 человек.

В Казани 58 человек заразилось коронавирусом, в Зеленодольском районе – 9 человек, в Лаишевском районе – 6 человек, в Набережных Челнах – 5 человек, в Альметьевском районе – 3 человека, в Буинском районе, Высокогорском – по 2 человека, в Актанышском, Алексеевском, Дрожжановском, Кукморском, Лениногорском, Мензелинском, Нижнекамском районе – по 1 человеку.

Всего на 7 января в Татарстане зарегистрировано 43 353 случая COVID-19.

Выздоровело за весь период 36 760 человек, в том числе 63 за минувшие сутки.