 В Татарстане зафиксировано 98 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
news_header_top_970_100

В Татарстане зафиксировано 98 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Один из них завозной, остальные - контактные.

Республика
26 декабря 2021  17:35
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане зафиксировано 98 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает республиканский Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Один случай завозной, остальные - контактные. Госпитализация понадобилась 45 человекам, 53 останутся на домашнем лечении.

В Казани выявлено 35 случав заражения, в Нижнекамском районе 10 случаев, в Челнах – 9, в Зеленодольском районе – 5, по 3 случая в Камско-Устьинском, Лаишевском, Сабинском и Чистопольском районах, по 2 – в Бавлинском, Балтасинском, Елабужском, Лениногорском, по одному случаю – еще в 12 районах.

Всего в Татарстане зарегистрировано 42 260 случаев COVID-19. 

За весь период выздоровело 35 865 человек, в том числе 174 за минувшие сутки.

 

Новости
Хуснуллин: Трассу М-12 Москва-Казань построят вовремя
В Елабуге на Окружном шоссе потушили пожар в промышленном помещении
В Татарстане зафиксировано 98 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Татарстане за два года спрос на услуги по уборке снега вырос на 158%
Фигуристка из Казани Камила Валиева установила мировой рекорд и выиграла чемпионат России
Увеличение маткапитала и ограничение выдачи микрозаймов: законы, вступающие в силу с января 2022 года
«Санта Барбара» по-казански: Бриллиант для любимой
В Казани шквалистым ветром снесло светофор