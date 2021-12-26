В Татарстане зафиксировано 98 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает республиканский Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Один случай завозной, остальные - контактные. Госпитализация понадобилась 45 человекам, 53 останутся на домашнем лечении.

В Казани выявлено 35 случав заражения, в Нижнекамском районе 10 случаев, в Челнах – 9, в Зеленодольском районе – 5, по 3 случая в Камско-Устьинском, Лаишевском, Сабинском и Чистопольском районах, по 2 – в Бавлинском, Балтасинском, Елабужском, Лениногорском, по одному случаю – еще в 12 районах.

Всего в Татарстане зарегистрировано 42 260 случаев COVID-19.

За весь период выздоровело 35 865 человек, в том числе 174 за минувшие сутки.