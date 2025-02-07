В Татарстане зафиксировано нефтяное загрязнение

В Татарстане зафиксирован разлив нефтепродуктов

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Республика
7 февраля 2025  12:18

В Сармановском районе Татарстана зафиксирован разлив нефтепродуктов, как сообщил Росприроднадзор. Загрязнение произошло в окрестностях села Татарские Карамалы.

Эксперты провели обследование загрязнённой территории 5 февраля и установили, что утечка произошла из-за разгерметизации нефтепровода. Предварительные данные указывают на то, что пострадавшая площадь составляет более 600 квадратных метров. Росприроднадзор планирует предъявить нефтяной компании требования о компенсации ущерба, нанесенного экосистеме.

В управлении уточнили, что окончательная сумма ущерба будет определена по результатам анализа проб грунта, который займет около двух недель. Также стало известно, что у загрязнённого участка земли нет установленной категории.

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