В Татарстане закрывают два низководных моста из-за паводка на реке Свияга

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Республика
13 марта 2025  09:53

С 13 марта в Буинском районе Татарстана прекращается движение по двум низководным мостам из-за подъема уровня воды в реке Свияга, вызванного паводком. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.  

Закрытие коснулось моста на дороге Вольный Стан – Кият – Яшевка, а также моста на трассе Казань – Ульяновск – Черки Кильдуразы. Пресс-служба ведомства уточнила, что движение по этим объектам будет ограничено до тех пор, пока уровень воды не снизится и паводковая ситуация не стабилизируется.  

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