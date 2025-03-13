В Татарстане закрывают два низководных моста из-за паводка на реке Свияга

С 13 марта в Буинском районе Татарстана прекращается движение по двум низководным мостам из-за подъема уровня воды в реке Свияга, вызванного паводком. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Закрытие коснулось моста на дороге Вольный Стан – Кият – Яшевка, а также моста на трассе Казань – Ульяновск – Черки Кильдуразы. Пресс-служба ведомства уточнила, что движение по этим объектам будет ограничено до тех пор, пока уровень воды не снизится и паводковая ситуация не стабилизируется.