В Татарстане замечены автомобили Tesla Cybertruck

Жители Татарстана бурно обсуждают появление редких даже для мировых автомагистралей электропикапов Tesla Cybertruck. Первыми их заметили в Альметьевске.

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Информация о том, что несколько экземпляров Cybertruck были доставлены в Альметьевск, пока не получила официального подтверждения. Однако появление фотографий и видео с электропикапами в социальных сетях вызвало бурное обсуждение.

Tesla Cybertruck – новинка от компании Илона Маска, которая выделяется своим авангардным дизайном и заявленными передовыми характеристиками.