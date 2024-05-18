В Татарстане заморозки повредили урожай свеклы и рапса

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Республика
18 мая 2024  14:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Заморозки в начале мая нанесли ущерб ранним посевам сахарной свеклы и рапса в Татарстане, по предварительным данным, площадь погибших культур составляет около 5 тыс. гектаров. Об этом на совещании в Доме Правительства сообщил заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, передает пресс-служба Раиса РТ.

Зяббаров отметил, что эти площади практически полностью были пересеяны. Самые низкие температуры были зафиксированы 4, 5 и 15 мая, когда в Азнакаевском и Актанышском районах столбики термометра опускались до -7 градусов.

Совещание в формате видеоконференции со всеми муниципальными образованиями провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В обсуждении также участвовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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