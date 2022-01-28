В Татарстане за превышение должностных полномочий задержали замглавы регионального ФСС

В Татарстане на заместителя регионального отделения Фонда социального страхования завели уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что подозреваемый, являясь председателем комиссии по осуществлению закупок, в декабре 2021 – январе 2022 года незаконно отклонил заявку одной из фирм в двух электронных аукционах на покупку абсорбирующего белья. Изначально фирму признали победителем, а сумма заявки составляла 31 млн и 188 млн рублей. Соответственно, права и законные интересы организации нарушены.

Подозреваемый признал свою причастность к преступлению. Вскоре будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Руководителя регионального отделения Фонда социального страхования России Павла Лоханова задержали во время получения взятки в 2,4 млн рублей в сентябре 2021 года. Сотрудники полиции взяли его с поличным. Лоханова арестовали и поместили в СИЗО, срок меры пресечения продлевали. Так, 20 января суд продлил арест экс-руководителя татарстанского ФСС до 21 февраля.