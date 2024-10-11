В Татарстане запечатлели эффект «гало» на небе

Татарстанцы стали свидетелями явления гало, которое проявилось над регионом из-за резкого похолодания. Гало представляет собой вторичное свечение вокруг Солнца, возникающее в результате преломления и отражения солнечного света ледяными кристаллами, находящимися в атмосфере.

Эти кристаллы обычно формируются в перистых облаках, которые также можно было увидеть в небе над Татарстаном, но не во всех регионах. Фотография была сделана под Казанью.

Кстати, казанская метеостанция час назад зафиксировала температуру всего в 2,8°C.