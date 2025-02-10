В Татарстане запланировано строительство административных зданий в двух селах

В Татарстане планируется возведение административных зданий в двух селах с общей стоимостью работ в 244,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.



В селе Габишево Лаишевского района будет построен многофункциональный центр на 350 мест, а в Камском Устье — здание администрации. В тендере не указаны отдельные стоимости для каждого объекта.



Подрядчик возьмет на себя все этапы работ, включая строительство, прокладку инженерных сетей и благоустройство территорий.



Срок ввода обоих объектов в эксплуатацию установлен до 1 декабря 2025 года.