В Татарстане запланировано строительство административных зданий в двух селах

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Республика
10 февраля 2025  14:51

В Татарстане планируется возведение административных зданий в двух селах с общей стоимостью работ в 244,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

В селе Габишево Лаишевского района будет построен многофункциональный центр на 350 мест, а в Камском Устье — здание администрации. В тендере не указаны отдельные стоимости для каждого объекта.

Подрядчик возьмет на себя все этапы работ, включая строительство, прокладку инженерных сетей и благоустройство территорий.

Срок ввода обоих объектов в эксплуатацию установлен до 1 декабря 2025 года.

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