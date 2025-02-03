В Татарстане запрещены коммерческие полеты с площадки Куралово

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Город
3 февраля 2025  11:05

Авиастроительный районный суд Казани удовлетворил иск Татарского транспортного прокурора и наложил запрет на коммерческие воздушные перевозки с посадочной площадки Куралово, расположенной в Верхнеуслонском районе Татарстана.

В ходе проверки прокуратура установила, что на площадке проводились платные экскурсионные полеты над Казанью и территориями республики без необходимого сертификата эксплуатанта. Данная деятельность создавалась угрозу безопасности полетов и рисковала жизнью и здоровьем граждан.

Суд постановил прекратить все работы по коммерческим перевозкам пассажиров до получения всех необходимых разрешений. Контроль за соблюдением этого решения возложен на транспортную прокуратуру.

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