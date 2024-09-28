В Татарстане запущен новый механизм кредитования бизнеса

В Татарстане запущен уникальный для России механизм кредитования бизнеса под залог интеллектуальной собственности. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» извана сделать финансовую поддержку доступнее для инновационных компаний.

Как отметил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов, «внедрение результатов интеллектуальной деятельности в экономику – ключ к развитию инноваций. Мы создаем условия, при которых изобретения будут приносить реальную пользу».

Теперь татарстанские предприниматели, не имеющие возможности предоставить традиционные виды залога, могут получить финансирование под залог патентов, товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности.

Фонд поддержки предпринимательства РТ предлагает продукт «Полезная модель» с максимальной суммой займа до 15 млн рублей под 7% годовых сроком до 4 лет. Гарантийный фонд РТ предоставляет поручительство по кредиту в размере 95% от суммы займа по продукту «Интеллектуальный актив».

Центр научно-технической информации РТ оказывает содействие в поиске оценщика интеллектуальной собственности и сопровождает процедуру залога в Роспатенте.