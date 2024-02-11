В Татарстане запущен новый сервис для проверки своего земельного участка

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Республика
11 февраля 2024  12:28
Автор:
Эндже Гарафиева

С помощью специального сервиса, созданного Росреестром РТ, жители республики могут проверить соблюдение земельного законодательства. Так, в случае выявления какого-либо нарушения можно предпринять меры для устранения, сервис даст рекомендации. Сотрудники регионального Росреестра проконсультируют правообладателей, если возникнут вопросы. 

Для самопроверки не обязательно регистрироваться, нужно будет ввести данные: адрес, кадастровый номер участка, обозначить назначение — ИЖС или иное. 

Сервис доступен на сайте Росреестра РТ в разделе «Деятельность - Государственный надзор - Государственный земельный надзор» в подразделе «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований».

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