В Татарстане запущен онлайн-сервис для помощи участникам СВО

В республике в пилотном режиме был запущен специализированный сайт «Забота о своих», который упростит получение мер поддержки участниками СВО и членами их семей. Об этом рассказала в ходе брифинга в Кабмине РТ заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Республика
6 ноября 2023  13:54
Автор:
Владислав Косолапкин

Онлайн-ресурс объединяет все меры поддержки республиканской программы «Забота о своих», включая имущественные, финансовые и другие. Вице-премьер подчеркнула, что помощь оказывается адресно в каждом конкретном случае.

«На портале будет не просто исчерпывающий перечень мер поддержки, но это будет и ресурс, который позволяет получить информацию о конкретной категории меры поддержки, какие документы нужны для сбора», - рассказала Лейла Фазлеева.

Одновременно с сайтом был запущен одноименный чат-бот в Телеграмме, получить там информацию можно в пару кликов. Лейла Фазлеева также рассказала, что на платформе реализована обратная связь – каждый получатель мер поддержки может оставить свой отзыв и задать вопросы.

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