В Татарстане запущен онлайн-сервис для помощи участникам СВО

Онлайн-ресурс объединяет все меры поддержки республиканской программы «Забота о своих», включая имущественные, финансовые и другие. Вице-премьер подчеркнула, что помощь оказывается адресно в каждом конкретном случае.

«На портале будет не просто исчерпывающий перечень мер поддержки, но это будет и ресурс, который позволяет получить информацию о конкретной категории меры поддержки, какие документы нужны для сбора», - рассказала Лейла Фазлеева.

Одновременно с сайтом был запущен одноименный чат-бот в Телеграмме, получить там информацию можно в пару кликов. Лейла Фазлеева также рассказала, что на платформе реализована обратная связь – каждый получатель мер поддержки может оставить свой отзыв и задать вопросы.