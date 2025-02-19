В Татарстане запускается программа «Батырлар. Герои Татарстана» для ветеранов и участников СВО

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Республика
19 февраля 2025  11:42

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов объявил о старте новой программы «Батырлар. Герои Татарстана», ориентированной на поддержку ветеранов и участников специальной военной операции. Программа начнет свою работу 18 февраля и станет региональным аналогом федеральной инициативы «Время героев», разработанной по поручению Президента России, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Целью «Батырлар. Герои Татарстана» является выявление, развитие и подготовка перспективных лидеров из числа участников СВО для работы в системе государственного и муниципального управления, а также в других ключевых сферах республики.

«Сегодня в зоне специальной военной операции тысячи татарстанцев, честно выполняя свой воинский долг, самоотверженно защищают безопасность нашего Отечества, сражаются за будущее страны, – заявил Рустам Минниханов. – Ваш патриотизм, мужество и героизм – пример для всех нас. Убежден, ваш уникальный опыт, навыки и знания должны быть и дальше задействованы в решении важнейших государственных задач.»

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется в рамках Года защитника Отечества. Она предполагает комплексный подход к развитию управленческих и лидерских качеств участников, предоставляя им возможности для обучения, стажировок и дальнейшего карьерного роста.

Рустам Минниханов призвал ветеранов и участников СВО активно участвовать в программе, подчеркнув, что она призвана раскрыть их потенциал и внести вклад в развитие республики и страны.

Вся необходимая информация о программе «Батырлар. Герои Татарстана», включая условия участия и порядок подачи заявок, доступна на официальном сайте: https://batyrlar-rt.ru.

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