В Татарстане запускают дополнительные электрички к саммиту БРИКС

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Город
15 октября 2024  12:33

Горьковская железная дорога анонсировала запуск 176 дополнительных пригородных поездов из Казани в аэропорт в связи с проведением саммита стран БРИКС.

С 19 по 25 октября дополнительные поезда будут работать с 6:30 до 22:30 по маршрутам Вахитово – Аэропорт и Казань – Аэропорт, обеспечивая интервал следования до 20 минут, как сообщили в пресс-службе филиала ОАО «РЖД».

На указанных маршрутах будут курсировать современные электропоезда серии ЭП3Д с шестивагонными составами. Поезда оснащены комфортными эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для велосипедов, а также климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха.

Каждое трёхместное сиденье имеет розетки для зарядки мобильных устройств, а подножки оборудованы дополнительной выдвижной ступенькой для облегчения выхода на низкую платформу.

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