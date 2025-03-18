В Татарстане запускают проект по созданию энциклопедий районов

Академия наук Татарстана совместно с муниципалитетами республики в 2025 году начнет масштабный проект по созданию энциклопедий районов. Об этом сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Первыми в проекте станут энциклопедии Арского, Атнинского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского и Сабинского районов. Уже подготовлен справочник «Арский муниципальный район», который станет основой для будущей энциклопедии. Всего планируется издать 45 книг: 43 энциклопедии о муниципальных районах и два издания, посвященных Казани и Набережным Челнам.

Проект направлен на сохранение исторической памяти о малой Родине и популяризацию знаний о районах республики. В рамках подготовки к 1020-летию Казани будет выпущено подарочное издание «Казань: энциклопедические очерки», которое ляжет в основу будущей энциклопедии города. Также к 400-летию Набережных Челнов готовится отдельная энциклопедия, посвященная Автограду.

Ожидается, что этот проект станет важным вкладом в сохранение культурного и исторического наследия Татарстана.