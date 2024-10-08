В Татарстане запустили бесплатную «Венчурную академию» для инвесторов

Предприниматели и топ-менеджеры Татарстана могут бесплатно обучиться основам венчурного инвестирования в рамках проекта «Венчурная академия». Программа запущена Инвестиционно-венчурным фондом РТ совместно с Московским инновационным кластером и Сбером.

«Венчурная академия» – это образовательная платформа, где начинающие инвесторы, предприниматели и руководители компаний могут получить знания и практические навыки взаимодействия с венчурным рынком.

Участников ждут лекции от экспертов, практические тренинги, питч-сессии стартапов, мастер-классы. Выпускники смогут войти в синдитивные сделки с профессионалами SberUnity и инвестировать в стартапы в Клубе бизнес-ангелов.

Программа реализуется при поддержке национального проекта «Образование». В Москве «Венчурная академия» работает с 2021 года, за это время обучение прошли более 570 инвесторов, которые вложили в стартапы свыше 480 млн рублей.

В Татарстане официальный старт проекту был дан в сентябре на форуме Kazan Digital Week 2024. Обучение начнется в октябре.