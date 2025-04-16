В Татарстане запустили Единый контакт-центр для бизнеса

В Татарстане начал работу Единый контакт-центр для предпринимателей, созданный для упрощения доступа к мерам господдержки. Сервис, запущенный на базе Фонда поддержки предпринимательства, уже обработал около 1 тысячи обращений по вопросам налоговых режимов, подбора ОКВЭД и другим бизнес-вопросам.

Предприниматели могут получить консультацию по телефону горячей линии 8 (843) 524-90-90, через сайт Фонда или очные форматы. Центр оснащен цифровым навигатором, объединяющим информацию о 20 программах поддержки – от финансовых инструментов до экспортных инициатив.

«Наша задача – обеспечить бизнес оперативной информацией о доступных мерах поддержки, включая программы нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», – отметила первый замминистра экономики Татарстана Наталья Кондратова.

По данным на первый квартал 2025 года, в республике поддержали 724 предпринимателя на сумму 16 млрд рублей. Всего с начала действия программ помощь получили свыше 3,6 тыс. предприятий на 82,5 млрд рублей. Количество малого и среднего бизнеса в регионе выросло на 3%, достигнув 181 тысячи.

Новый центр будет не только консультировать, но и собирать обратную связь для корректировки мер поддержки. Это особенно важно в условиях экономических вызовов, когда татарстанский бизнес продолжает осваивать новые рынки и сохранять инвестиционную активность.