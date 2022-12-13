В Татарстане запустили ледовую переправу Зеленодольск — Нижние Вязовые

В Татарстане на Волге открыли ледовую переправу. Она соединяет город Зеленодольск и поселок Нижние Вязовые. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Протяженность переправы — 1,5 километра. Она помогает сократить маршрут водителям на 60 километров. Стоимость проезда составляет 250 рублей.

Ранее «КВ» сообщали, что на переправе из Казани в Верхний Услон запустили судно на воздушной подушке. Проезд в одну сторону обойдется в 120 рублей, провоз багажа — 50 рублей.