 В Татарстане запустили ледовую переправу Зеленодольск — Нижние Вязовые
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В Татарстане запустили ледовую переправу Зеленодольск — Нижние Вязовые

Переправа помогает сократить маршрут водителям на 60 километров.

Республика
13 декабря 2022  09:40
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане запустили ледовую переправу Зеленодольск — Нижние Вязовые

В Татарстане на Волге открыли ледовую переправу. Она соединяет город Зеленодольск и поселок Нижние Вязовые. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ. 

Протяженность переправы — 1,5 километра. Она помогает сократить маршрут водителям на 60 километров. Стоимость проезда составляет 250 рублей. 

Ранее «КВ» сообщали, что на переправе из Казани в Верхний Услон запустили судно на воздушной подушке. Проезд в одну сторону обойдется в 120 рублей, провоз багажа — 50 рублей.

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