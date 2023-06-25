 В Татарстане запустят цифровой помощник «ЕВА»
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В Татарстане запустят цифровой помощник «ЕВА»

Новая нейросеть значительно упростит взаимодействие сотрудников Росреестра и МФЦ.

Республика
25 июня 2023  16:30
Автор:
Роза Габитова

С 3 июля в Татарстане запустят цифровой помощник «ЕВА». Он поможет регистраторам анализировать документы при оформлении прав собственности на недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра республики. 

Новая нейросеть значительно упростит взаимодействие сотрудников Росреестра и МФЦ, а также сократит время приема документов.

В настоящее время система поэтапно масштабируется на территории России, включая Мурманскую, Тверскую, Псковскую, Ярославскую, Вологодскую, Ленинградскую области и Республику Карелия. 

Цель новой системы - повышение качества обработки данных и обеспечение государственной регистрации прав в максимально короткие сроки, а также исключение необоснованных приостановлений и отказов. 

Для обучения работе с системой сотрудники Росреестра Татарстана прошли специальные семинары.

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