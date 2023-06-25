С 3 июля в Татарстане запустят цифровой помощник «ЕВА». Он поможет регистраторам анализировать документы при оформлении прав собственности на недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра республики.

Новая нейросеть значительно упростит взаимодействие сотрудников Росреестра и МФЦ, а также сократит время приема документов.

В настоящее время система поэтапно масштабируется на территории России, включая Мурманскую, Тверскую, Псковскую, Ярославскую, Вологодскую, Ленинградскую области и Республику Карелия.

Цель новой системы - повышение качества обработки данных и обеспечение государственной регистрации прав в максимально короткие сроки, а также исключение необоснованных приостановлений и отказов.

Для обучения работе с системой сотрудники Росреестра Татарстана прошли специальные семинары.