В Татарстане запустят новый цифровой сервис в приложении «Карта жителя»

Уже во второй половине 2024 года жители Татарстана смогут получить онлайн-консультации юристов через мобильное приложение «Карта жителя Республики Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

В Татарстане более 300 тысяч человек имеют право на бесплатную юридическую помощь. Для увеличения доступности этого сервиса в республике продолжают расширять формы ее оказания.

В рамках проекта Минюст Татарстана, Государственное юридическое бюро РТ и АО «Социальная карта» подписали соглашение о создании цифрового сервиса в мобильном приложении «Карта жителя».

Чтобы обратиться к юристу, пользователю нужно зайти во вкладку «Сервисы» и выбрать способ связи: телефон, электронная почта или заполнить форму обращения.