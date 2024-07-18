В Татарстане запустят новый цифровой сервис в приложении «Карта жителя»

news_top_970_100
Республика
18 июля 2024  18:34
Автор:
Эндже Гарафиева

Уже во второй половине 2024 года жители Татарстана смогут получить онлайн-консультации юристов через мобильное приложение «Карта жителя Республики Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

В Татарстане более 300 тысяч человек имеют право на бесплатную юридическую помощь. Для увеличения доступности этого сервиса в республике продолжают расширять формы ее оказания.

В рамках проекта  Минюст Татарстана, Государственное юридическое бюро РТ и  АО «Социальная карта» подписали соглашение о создании цифрового сервиса в мобильном приложении «Карта жителя».

Чтобы обратиться к юристу, пользователю нужно зайти во вкладку «Сервисы» и выбрать способ связи: телефон, электронная почта или заполнить форму обращения.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане запустят новый цифровой сервис в приложении «Карта жителя»
В Менделеевске очистят берега реки Кама в рамках акции «Вода России»
В Казани ограничат движение по улице Дементьева из-за капремонта тепловода
Водоканал завершил ремонт аварийного коллектора в Приволжском районе Казани
Перед стартом сезона футболисты «Рубина» посетили «Казаньоргсинтез»
«Рубин» презентовал новую футбольную форму
Полицейские в Казани спасли пассажиров застрявшего трамвая
В Казани на улице Серова озеленяют бульвар