В Татарстане жара отступает

В Татарстане 13 июля ожидается постепенное снижение температуры воздуха в ближайшие дни, проинформировали в Гидрометцентре РТ.

В дневное время максимальные температурные показатели не превысят +25…+30 градусов Цельсия, что существенно ниже предыдущих значений. Существенных осадков в воскресенье и понедельник не прогнозируется. В начале предстоящей недели метеорологическая ситуация будет характеризоваться дальнейшим умеренным понижением температурного фона, что приведет к улучшению погодных условий на территории региона.

