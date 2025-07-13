В Татарстане жара отступает

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Республика
13 июля 2025  09:00
Автор:
Елизавета Черкина

В Татарстане 13 июля ожидается постепенное снижение температуры воздуха в ближайшие дни, проинформировали в Гидрометцентре РТ. 

В дневное время максимальные температурные показатели не превысят +25…+30 градусов Цельсия, что существенно ниже предыдущих значений. Существенных осадков в воскресенье и понедельник не прогнозируется. В начале предстоящей недели метеорологическая ситуация будет характеризоваться дальнейшим умеренным понижением температурного фона, что приведет к улучшению погодных условий на территории региона.
 

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