В Татарстане заработала цифровая платформа для поиска земельных участков под экотуризм

В Татарстане появилась новая цифровая платформа для поиска и оценки земельных участков под объекты отдыха на природе «Земельные участки для объектов отдыха и рекреации на природе». Об этом сообщили в Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма.

Сайт позволит предпринимателям упрощенно искать и оценивать земельные участки, чтобы в перспективе строить на них объекты отдыха. Если определенная земля указана на платформе, значит, Дирекция оценила ее как участок с высоким туристско-рекреационным потенциалом.

Одна платформа позволяет оценить земельные участки по многим параметрам, информацию о которых раньше предпринимателям и инвесторам приходилось искать на разных ресурсах.