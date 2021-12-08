 В Татарстане заработала цифровая платформа для поиска земельных участков под экотуризм
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В Татарстане заработала цифровая платформа для поиска земельных участков под экотуризм

По новой платформе предпринимателям будет легче найти земельные участки, на которых можно построить, к примеру, базу отдыха.

Республика
8 декабря 2021  14:42
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане появилась новая цифровая платформа для поиска и оценки земельных участков под объекты отдыха на природе «Земельные участки для объектов отдыха и рекреации на природе». Об этом сообщили в Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма.

Сайт позволит предпринимателям упрощенно искать и оценивать земельные участки, чтобы в перспективе строить на них объекты отдыха. Если определенная земля указана на платформе, значит, Дирекция оценила ее как участок с высоким туристско-рекреационным потенциалом.

Одна платформа позволяет оценить земельные участки по многим параметрам, информацию о которых раньше предпринимателям и инвесторам приходилось искать на разных ресурсах.

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