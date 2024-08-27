В Татарстане зарегистрировано 19 случаев заболевания туберкулезом среди детей

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Республика
27 августа 2024  14:26
Автор:
Эндже Гарафиева

В Республике Татарстан в 2024 году зарегистрировано 19 случаев заболевания туберкулезом у детей до 17 лет, что соответствует показателям аналогичного периода 2023 года. Все случаи заболевания выявлены при проведении иммунодиагностики или профилактических осмотров, сообщает Управление Роспотребнадзора РТ.

Несмотря на стабильную ситуацию, сохраняется риск заноса и распространения туберкулеза в детских коллективах, поскольку 743 ребенка в республике не прошли обследование на туберкулез из-за отказа родителей.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан напоминает, что отказ от иммунодиагностики туберкулеза является нарушением санитарного законодательства. Допуск детей в детские учреждения без заключения врача-фтизиатра о том, что они не болеют туберкулезом, ставит под угрозу здоровье как самих детей, так и сотрудников.
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