В Татарстане заведующую детсада «поймали» на мошенничестве

В Альметьевске возник скандал с заведующей детским садом, которая подозревается в мошенничестве и служебном подлоге.

По данным следствия, с 2017 по 2022 годы подозреваемая, пользуясь необходимостью дополнительных средств для детского сада, предоставляла ложные данные о выполнении работ по дополнительным ставкам в табелях учета рабочего времени шести сотрудниц. На основе этих манипуляций более 674 тысяч рублей были необоснованно начислены на зарплатные карты сотрудниц и переведены на счета обвиняемой, которая затем использовала средства для личных целей.

Подозреваемая была задержана в результате комплексных следственных действий, проведенных совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.