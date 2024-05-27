В Татарстане заведующую детсада «поймали» на мошенничестве

news_top_970_100
Республика
27 мая 2024  16:04
Автор:
Эндже Гарафиева

В Альметьевске возник скандал с заведующей детским садом, которая подозревается в мошенничестве и служебном подлоге.

По данным следствия, с 2017 по 2022 годы подозреваемая, пользуясь необходимостью дополнительных средств для детского сада, предоставляла ложные данные о выполнении работ по дополнительным ставкам в табелях учета рабочего времени шести сотрудниц. На основе этих манипуляций более 674 тысяч рублей были необоснованно начислены на зарплатные карты сотрудниц и переведены на счета обвиняемой, которая затем использовала средства для личных целей.

Подозреваемая была задержана в результате комплексных следственных действий, проведенных совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Нижнекамске произошло смертельное ДТП
Рустам Минниханов участвует в заседании Совета регионов России и Узбекистана
В лагерях Татарстана обнаружены нарушения пожарной безопасности
Детская железная дорога, фестивали творчества и эстафеты: программа к 1 июня в Казани
Из бюджета Татарстана выделят средства вузам на развитие инженерных школ
Первая сельская агломерация появится в Татарстане
В Татарстане заведующую детсада «поймали» на мошенничестве
В Татарстане назначены новые прокуроры