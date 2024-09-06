В Татарстане завершаются выборы нового состава Молодежного парламента

Завершается голосование за кандидатов в новый созыв Молодежного парламента.

Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, зарегистрированные в Татарстане, могут поддержать своих кандидатов на сайте https://open.tatarstan.ru/polls/, авторизовавшись через Госуслуги.

Председатель Молодежного парламента Нина Шимина подчеркнула важность активного участия жителей в голосовании, чтобы обеспечить будущим парламентариям широкую общественную поддержку.

В этом году за места в Молодежном парламенте борются более 400 кандидатов из всех районов республики. На протяжении всей кампании они активно презентовали свои идеи и проекты, направленные на улучшение жизни молодежи в Татарстане. Речь шла о повышении стипендий, поддержке молодых специалистов на селе, помощи молодым семьям и многом другом.