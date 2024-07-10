В Татарстане завершен ремонт участка дороги Бугульма – Лениногорск

news_top_970_100
Республика
10 июля 2024  16:47
Автор:
Эндже Гарафиева

Дорожные службы Татарстана завершили ремонт участка автодороги Бугульма – Лениногорск протяженностью 1,08 километра. Работы велись на отрезке с 5+100 по 6+184 километр.

Фото: минтранс РТ

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» был снят старый асфальт, уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной мелкозернистой смеси и верхний слой асфальтового покрытия. Также были укреплены обочины асфальтогранулятом.

Ремонт дороги обеспечит более безопасное и комфортное движение транспорта на участке между Бугульмой и Лениногорском.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Беременная женщина и дети пострадали в ДТП с лосем под Казанью
В Татарстане за разлив нефтесодержащей жидкости на полях оштрафовали компанию
На берегу Волги в Татарстане достроили мультимодальный логистический центр
В Татарстане завершен ремонт участка дороги Бугульма – Лениногорск
Движение транспорта на улице Большая Красная в Казани ограничат на 1,5 месяца
В РТ открылся первый парк альпак: пушистые обитатели покорили Зеленодольск
Новый авиарейс свяжет Казань и Ташкент
Началось благоустройство территории у Большого Чайкового озера