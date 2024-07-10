В Татарстане завершен ремонт участка дороги Бугульма – Лениногорск

Дорожные службы Татарстана завершили ремонт участка автодороги Бугульма – Лениногорск протяженностью 1,08 километра. Работы велись на отрезке с 5+100 по 6+184 километр.

Фото: минтранс РТ

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» был снят старый асфальт, уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной мелкозернистой смеси и верхний слой асфальтового покрытия. Также были укреплены обочины асфальтогранулятом.

Ремонт дороги обеспечит более безопасное и комфортное движение транспорта на участке между Бугульмой и Лениногорском.