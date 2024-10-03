В Татарстане завершена уборка зерновых культур

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Республика
3 октября 2024  14:38
Автор:
Эндже Гарафиева

Аграрии Татарстана завершили уборку основных зерновых культур, собрав богатый урожай. С полей республики вывезено более 3,6 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность составила 27,9 центнера с гектара.

Лидерами по валовому сбору зерна стали Буинский и Тетюшский районы, где намолотили более 170 тысяч тонн в каждом. Высокие показатели урожайности – более 160 тысяч тонн зерна - продемонстрировал и Арский район.

Самую высокую урожайность показали аграрии Тетюшского района – 38,9 центнера с гектара. В числе лидеров - Кукморский (37,8 ц/га), Атнинский (34,4 ц/га) и Кайбицкий (32,9 ц/га) районы.

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