В Татарстане завершена уборка зерновых культур

Аграрии Татарстана завершили уборку основных зерновых культур, собрав богатый урожай. С полей республики вывезено более 3,6 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность составила 27,9 центнера с гектара.



Лидерами по валовому сбору зерна стали Буинский и Тетюшский районы, где намолотили более 170 тысяч тонн в каждом. Высокие показатели урожайности – более 160 тысяч тонн зерна - продемонстрировал и Арский район.



Самую высокую урожайность показали аграрии Тетюшского района – 38,9 центнера с гектара. В числе лидеров - Кукморский (37,8 ц/га), Атнинский (34,4 ц/га) и Кайбицкий (32,9 ц/га) районы.