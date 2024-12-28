В Татарстане завершены все объекты капитального ремонта - Айзатуллин

В Татарстане успешно завершены все проекты капитального ремонта, которые осуществлялись в рамках федеральных и республиканских программ. Об этом стало известным на заседании в Доме Правительства РТ, где выступил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татрстан Марат Айзатуллин.

По информации Айзатуллина, в сфере здравоохранения на этой неделе были завершены работы по ремонту 138 объектов, среди которых последние семь находятся в Казани, а также в Черемшанском, Елабужском, Сабинском и Нижнекамском районах. В этом году в рамках программы ремонта стационаров республики обновлено 30 объектов в 15 муниципалитетах.

В области молодежной политики завершены работы на всех 28 объектах, включая ремонт шести молодежных центров и девяти детских оздоровительных лагерей. Также были обновлены шесть подростковых клубов и пять центров психолого-педагогической помощи.

Что касается культурной сферы, то все 24 запланированных объекта были отремонтированы, включая последний театр юного зрителя в Казани, что стало важным этапом выполнения национального проекта «Культура».

В рамках республиканских программ также завершены работы по обновлению 18 военных комиссариатов и двух зданий мировых судей в Казани.

Кроме того, Марат Айзатуллин отметил успешное выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов, в рамках которой подрядные организации завершили работы по всем 748 домам, включая семь объектов, сданных всего за последние две недели.