В Татарстане завершилась надвижка пролёта моста через Каму

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Республика
8 августа 2024  12:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил об окончании очередного этапа строительства моста через Каму на трассе М-7 «Волга».

«Завершили надвижку пролета моста через реку Кама на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов», — написал Раис республики в своем Telegram-канале, поблагодарив строителей за проделанную работу.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Проект реализуется с опережением графика почти на год. Уже к декабрю этого года планируется открыть движение по мосту. По словам Раиса Татарстана Рустама Минниханова, новая транспортная артерия имеет стратегическое значение для всей страны.

Мост через Каму станет одним из десяти мостовых сооружений на новой 81-километровой трассе. На данный момент строители завершают работы по устройству опор и сопряжению проезжей части с мостом. В сентябре начнется укладка асфальта.

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