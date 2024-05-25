В Татарстане завершили работы по восстановлению лесов в рамках нацпроекта «Экология»

В Татарстане завершены основные работы по региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Специалисты лесной отрасли выполнили искусственное лесовосстановление на площади 1415,1 га, комбинированное лесовосстановление на 4 га и лесоразведение на 103,6 га, полностью достигнув плановых показателей.

В 2024 году по нацпроекту «Экология» и государственному заданию в республике запланированы мероприятия по воспроизводству лесов на общей площади 2174 га. Оставшийся вид работ — естественное лесовосстановление — будет проведен на площади 758,9 га, сообщил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов. Он также отметил, что нацпроект предусматривает заготовку семян и выращивание посадочного материала. На данный момент уже собрано 452 кг семян сосны, ели и лиственницы, основной объем заготовки семенного материала запланирован на осень.

В рамках весеннего лесокультурного сезона 2024 года в Татарстане проведены работы по закладке защитных лесных насаждений на площади 630 га, дополнению лесных культур на 1990 га и посеву семян в базисных лесных питомниках на 10 га.